Media: Putin omawiał wymianę Nawalnego kilka godzin przed ogłoszeniem jego śmierci

Dziennikarz Christo Grozev również przekazał Agientstwu, że słyszał, iż Putin miał zgodzić się na wymianę. - Myślę, że to była albo przykrywka dla planu zabójstwa, albo strategiczny zabieg, by doprowadzić rozmowy prawie do końca, w nadziei, że jeśli Niemcy zgodzą się na wydanie Wadima Krasikowa, to w razie braku Nawalnego zgodzą się też na wymianę kogoś innego, więźnia nie tak ważnego dla Putina - dodał.

Zachód zaproponował Rosji wymianę oficera FSB

- Putinowi dano jasno do zrozumienia, że jedyny sposób na odzyskanie Krasikowa to wymienienie go na Nawalnego. "Ach, tak?" - pomyślał Putin. - "Nie zdzierżę Nawalnego na wolności. A jeśli chcą wymienić Krasikowa, to trzeba po prostu pozbyć się przedmiotu targu. A później zaproponować kogoś innego przy okazji" - powiedziała Piewczych. To "zachowanie szalonego mafiosa" - podsumowała.