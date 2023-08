Radio Swoboda: Ramzan Kadyrow wysyła swoich krytyków na wojnę w Ukrainie

czytaj dalej

Co najmniej dziesięć osób zginęło w poniedziałkowych atakach Rosjan w kilku ukraińskich obwodach. Do najbardziej tragicznego z nich doszło w Pokrowsku w obwodzie donieckim, gdzie życie straciło co na najmniej siedem osób, a rannych zostało 67 - przekazał szef MSW Ukrainy. "Każdy w świecie, kto pomaga Ukrainie, razem z nami zwycięży terrorystów" - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski, informując o ataku.