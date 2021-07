Media: przed wyborami do Dumy mniej "złych informacji". Ciszej o bezrobociu i inflacji

Władze Rosji postanowiły ograniczyć skalę złych wiadomości przed wyborami do Dumy Państwowej - informują media w Moskwie. Statystyki dotyczące bezrobocia, inflacji czy zaległości z wypłatami w budżetówce mają być publikowane raz w tygodniu.

Informację o "racjonowaniu" złych wiadomości przekazał portal śledczy Projekt, którego cytują rosyjska sekcja Radia Swoboda i radio Echo Moskwy. Przed wrześniowymi wyborami do Dumy Państwowej (izby niższej parlamentu) władze chciałyby zminimalizować skalę negatywnych wiadomości, a takie manipulacje już stały się ostatnio normą - zauważył Projekt.

Co miałoby się zmienić, jeśli nowe zasady staną się oficjalnymi wytycznymi? Pilne informacje dotyczące bezrobocia, inflacji, przemysłu, handlu zagranicznego czy zaległości z wypłatami w budżetówce mają być publikowane raz w tygodniu, w środę o godzinie 19.00 - powiedziało portalowi dwóch rozmówców, uczestniczących w spotkaniach przedstawicieli rządu. Padł także pomysł, by szczególnie wrażliwe wskaźniki, na przykład statystyki demograficzne, w tym dane o śmiertelności z powodu COVID-19, były publikowane w piątek wieczorem, kiedy Rosjanie zaczynają weekend.

Urząd statystyczny niezadowolony

Federalnej Służbie Statystyki Państwowej (Rosstat) propozycje miały się nie spodobać. "Przypadły do gustu natomiast dwóm kluczowym urzędnikom, odpowiadającym za politykę medialną na Kremlu i w rządzie – pierwszemu wiceszefowi administracji prezydenckiej Aleksiejowi Gromowowi i wiceszefowi aparatu rządowego Leonidowi Lewinowi" - podał Projekt.

Przypomniał, że przed tegorocznym orędziem prezydenta Władimira Putina do parlamentu (21 kwietnia) Rosstat został zmuszony do odroczenia publikacji danych o spadku dochodów Rosjan za pierwszy kwartał 2021 roku. Informacja została przesunięta, choć dotąd była publikowana ściśle z harmonogramem.

Statystyki dotyczące zgonów

Rosstat podał, że śmiertelność w ubiegłym roku w Rosji wzrosła o 340,3 tysięcy osób, z czego 42,5 procent przypadków dotyczyło COVID-19. "Najbardziej zaskakujące jest jednak to, że o 20 procent wzrosła śmiertelność z powodu starości, choć taka przyczyna jest podawana w rzadkich przypadkach. Do tej kategorii, według naszego rozmówcy, wpisywano ofiary koronawirusa" - podał Projekt.

Sprawa zamożności Rosjan

"Wiadomość o braku pieniędzy Rosjan na buty rozeszła się tak szeroko, że stała się argumentem w sporze międzynarodowym. Ówczesny kandydat na premiera Wielkiej Brytanii Boris Johnson użył go do krytyki Władimira Putina: przypomniał, że według Rosstatu jedna trzecia mieszkańców Rosji nie może sobie pozwolić na więcej niż dwie pary butów rocznie, 12 procent populacji korzysta z prowizorycznych toalet, a realne dochody nie wzrosły od pięciu lat. Odpowiedział w ten sposób na słowa Putina, że ​​idea liberalna to przeżytek" - przekazał Projekt.