Szef znanego kurortu w Soczi, powiązanego z Gazpromem, nie żyje

W górach w pobliżu Soczi zginął Andriej Krukowski, szef kurortu Krasnaja Polana, należącego między innymi do koncernu Gazprom. Jak informują rosyjskie media, był to nieszczęśliwy wypadek. W ostatnim czasie doszło do kilku śmierci menedżerów powiązanych z państwowym gigantem paliwowym.

Do tragedii doszło pierwszego maja. W tym dniu służba prasowa Krasnej Polany poinformowała, że Krukowski zginął na szlaku prowadzącym do twierdzy Aczipse. Spadł z klifu i został przewieziony do szpitala, ale lekarzom nie udało się go uratować.