Tysiące osób bez ogrzewania w silne mrozy. "Zamarzamy!"

Rosyjskie media niezależne informują, że w wielu regionach Rosji w ostatnim czasie dochodzi do awarii, wskutek których tysiące ludzi żyją bez ogrzewania w silne mrozy. Zimno jest też w szpitalach czy szkołach. Władze federalne bagatelizują skalę problemu – twierdzą media.

"W rosyjskich miastach od początku nowego roku dochodzi do coraz większej liczby bezprecedensowych przerw w ogrzewaniu; panujący w większości kraju przeszywający mróz nasila problem, który szybko przeradza się w duży kryzys dla władz" - pisze portal Moscow Times.

Przerwy w dostawach ogrzewania i wody odnotowywane są w całej Rosji - podaje Radio Swoboda. Fala awarii w gospodarce komunalnej przeszła m.in. przez północny zachód kraju, w tym przez Petersburg. "Ludzie chodzili po domu w kurtkach zimowych, a zamiast schodów na korytarzach były ślizgawki" - czytamy.

Z kolei np. w rejonie krasnogorodzkim przy granicy z Łotwą w związku z brakiem dostaw wody ludzie topili śnieg, by mieć wodę pitną i móc gotować jedzenie.

Radio Swoboda podkreśla, że problemy w sferze komunalnej narastały w Rosji latami. Przyzwyczajone są już do nich osoby zamieszkujące prowincję, jednak w tym roku po raz pierwszy marzną też mieszkańcy niektórych części Moskwy i jej okolic - zaznacza Nowaja Gazieta. Jewropa.

Atak zimy w Rosji MAXIM SHIPENKOV/PAP/EPA

Przez kilka dni z powodu awarii kotłowni bez ogrzewania było ok. 30 tys. mieszkańców Podolska pod Moskwą; w tym okresie nocą temperatura spadała tam nawet do -28 stopni Celsjusza. W budynkach dochodziło też do awarii prądu ze względu na obciążenie sieci, ludzie nie mogli więc nawet korzystać z elektrycznych grzejników.

Z kolei z powodu awarii sieci ciepłowniczej ulice trzeciego co do wielkości miasta - Nowosybirska - były w minionym tygodniu zalane wrzącą wodą. Rosyjski komitet śledczy powiadomił o wszczęciu postępowania w związku z możliwym złamaniem zasad bezpieczeństwa. Dzień wcześniej do podobnego zdarzenia doszło we Władywostoku.

Trudna sytuacja w Rosji

Ludzie radzą sobie z kryzysem, włączając elektryczne albo gazowe palniki (jeśli mają taką możliwość), albo wyjeżdżają - dodaje Nowaja Gazieta. Jewropa. W mieście Łytkarino ok. 30 km od Moskwy mieszkańcy palą ogniska na ulicach, by się ogrzać. Zdesperowani Rosjanie kierują apele do władz.

- Zamarzamy! Temperatura w mieszkaniach to 11-12 stopni. Obecnie w moim pokoju jest 6 stopni. Proszę powiedzieć, jak można żyć w takiej temperaturze? Nie mam słów! Chcę powiedzieć, że nie żyjemy, tylko egzystujemy. I dlatego prosimy władze o zwrócenie na nas uwagi - mówi mieszkanka podmoskiewskiego Woskriesieńska w odezwie do Władimira Putina i tamtejszego gubernatora.

Co na to władze? Dmitrij Pieskow, rzecznik Putina, stwierdził, że jedna z przyczyn masowych awarii to anomalne mrozy, a druga - "opłakany stan części systemów gospodarki komunalnej". Powiedział, że "niemożliwe jest naprawienie wszystkich rur, wszystkich systemów gospodarki komunalnej".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:asty/dap

Źródło: PAP