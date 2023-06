Czołgi, wyrzutnie, ciężarówki. Prigożyn "rzucił na Moskwę" prawie tysiąc sztuk sprzętu

W pierwszej kolumnie jechało dziewięć czołgów, wyrzutnia Grad, armata, cztery opancerzone samochody Tigr, kilkadziesiąt ciężarówek i setki aut osobowych. Kolumna ta przedarła się przez blokadę na 590 kilometrze drogi M4 "Don" - pisze rosyjski portal The Insider, powołując się na doniesienia niezależnych rosyjskich kanałów na Telegramie.

Trzecia kolumna, w której jechało około setki pojazdów, wkroczyła do obwodu woroneskiego w sobotni poranek liczyła trzy czołgi, dwa działa przeciwlotnicze, autobusy, ciężarówki i samochody osobowe. Jej trasa, podobnie jak pierwszej kolumny, biegła wzdłuż drogi M4 "Don" - napisał portal The Insider.

212 jednostek sprzętu wojskowego znajdowało się w czwartej kolumnie, która wjechała do obwodu woroneskiego dwie godziny później.

Porozumienie na Kremlu

Część najemników Grupy Wagnera pozostała w Rostowie nad Donem. Pododdziały formacji opuściły to miasto w sobotę późnym wieczorem, wraz z Jewgienijem Prigożynem, który udał się na Białoruś zgodnie z porozumieniem zawartym z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką za pośrednictwem prezydenta Władimira Putina .

Prigożyn chciał "przywrócenia sprawiedliwości"

Po upływie doby, w sobotę wieczorem, Prigożyn ogłosił odwrót i wycofanie najemników do obozów polowych, by "uniknąć rozlewu krwi". Miało to być rezultatem negocjacji Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem i kończącego bunt.