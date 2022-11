Nowy rosyjski ruch ma "kultywować poczucie zemsty". Media o planie Prigożyna

czytaj dalej

Premierzy Indii i Wielkiej Brytanii, Narendra Modi i Rishi Sunak, we wtorek podczas szczytu G20 trwającego na indonezyjskiej wyspie Bali, który gromadzi przywódców dwudziestu największych gospodarek świata, wezwali do zaprowadzenia pokoju w Ukrainie. Szef brytyjskiego rządu zapewnił także o wsparciu dla Ukrainy "tak długo, jak będzie to konieczne".