Media: FSB chce stałego dostępu do danych internautów

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) nakazała niektórym serwisom internetowym umożliwienie jej dostępu do danych użytkowników – podał w środę Reuters, powołując się na rosyjski portal śledczy Bell, który otrzymał ostrzeżenia od trzech firm internetowych.

Firmy te, przekazuje agencja, miały zostać zobowiązane do zainstalowania sprzętu, umożliwiającego funkcjonariuszom FSB stały dostęp do ich systemów informatycznych, i kluczy do dekodowania komunikacji użytkowników.