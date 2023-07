Media: firma Prigożyna przestanie karmić rosyjskich żołnierzy

Petersburski holding Concord zatrudniał kilka tysięcy pracowników: kucharzy, magazynierów, kierowników stołówek, księgowych. Zajmowali się żywieniem wojska, dostarczaniem prowiantu do szpitali wojskowych i dystrybucją żywności do strefy "operacji specjalnej w Ukrainie" (propagandowy termin inwazji zbrojnej)" - napisał niezależny rosyjski portal The Insider, powołując się na informacje, która ukazała się na kanale telegram Ostorożno, Nowosti.