"Uciekł z Federacji Rosyjskiej do Europy i zgodził się zeznawać". Wagnerowiec chce azylu w Norwegii

"Po raz pierwszy od początku wojny z Ukrainą były dowódca jednego z oddziałów Grupy Wagnera uciekł z Federacji Rosyjskiej do Europy i zgodził się zeznawać" - przekazał cytowany przez rozgłośnię Władimir Osieczkin, założyciel Gulagu.net.

Według jego relacji, na początku lipca 2022 roku mieszkaniec obwodu tomskiego Andriej Miedwiediew podpisał czteromiesięczny kontrakt z Grupą Wagnera. Został wysłany do Salska, a stamtąd do obwodu ługańskiego, gdzie mianowano go dowódcą oddziału szturmowego najemników.