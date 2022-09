Rosyjskie media: aktywiści protestujący przeciwko wojnie i mobilizacji byli torturowani przez policję

Młodzi poeci Artiom Kamardin, Aleksandr Popow i Aleksandr Mieniukow spotkali się w niedzielę przed pomnikiem poety Władimira Majakowskiego w Moskwie i czytali swoje wiersze, krytyczne wobec rosyjskich władz. Po przewiezieniu na komisariat funkcjonariusze zmusili mężczyzn do przeprosin za te działania. W rosyjskich niezależnych mediach ukazało się nagranie, przedstawiające Kamardina, a także dwóch innych aktywistów, Jegora Sztowbę i Nikołaja Dejnekę, którzy klęczą i proszą policjantów o wybaczenie.

Niezależna "Nowaja Gazieta. Jewropa" przekazała, że zatrzymani mężczyźni byli torturowani i bici, a także doświadczyli przemocy seksualnej. Popowowi wyrywano włosy i grożono zbiorowym gwałtem. Jednego z poetów, który miał paść ofiarą gwałtu, przewieziono z komisariatu do szpitala - powiadomiło Radio Swoboda.

Kolonia karna za spalenie kukły rosyjskiego żołnierza

Malcew tłumaczył podczas rozprawy sądowej, że chciał w ten sposób zaprotestować przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę . Mężczyzna domagał się wycofania z tego kraju sił Kremla oraz przewiezienia do ojczyzny ciał poległych żołnierzy. Jak przyznał, jego pacyfistyczne poglądy zostały ukształtowane pod wpływem rozmów z weteranami wojny w Afganistanie , toczonej w latach 1979-89 przez ZSRR. Prokuratura początkowo wnioskowała o pięć lat pozbawienia wolności dla Malcewa.

Protesty przeciwko częściowej mobilizacji w Rosji

21 września prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił częściową mobilizację na wojnę z Ukrainą oraz zagroził "użyciem wszelkich środków", by bronić Rosji przed rzekomym zagrożeniem z Zachodu. Według oficjalnych przekazów Kremla pod broń ma zostać powołanych około 300 tys. rezerwistów, lecz w ocenie niezależnego portalu Meduza mobilizacja może objąć nawet 1,2 mln mężczyzn, głównie spoza dużych miast.

Od ubiegłego tygodnia w Rosji trwają protesty przeciwko decyzji głowy państwa. Odnotowywane są też ataki na komisariaty wojskowe (wojskowe komendy uzupełnień). Do najbardziej gwałtownych wystąpień dochodzi w Dagestanie na rosyjskim Północnym Kaukazie, gdzie od dwóch dni trwają starcia manifestantów z policją.

Dekret Putina nie wpłynie na przebieg wojny na Ukrainie w tym roku i nie zwiększy znacząco zdolności Rosji do podtrzymania inwazji w roku następnym. Wartość bojowa rezerwistów jest i pozostanie niska, a ich motywacja do walki jeszcze gorsza - ocenił amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW).