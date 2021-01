Zakaz lotów nad "pałacem dla Putina". FSB wskazuje na "aktywność państw NATO i interes bezpieczeństwa granic"

"Strefa zakazu lotów w pobliżu Gelendżika powstała w lipcu 2020 roku w związku ze wzmożoną aktywnością wywiadowczą szeregu sąsiadujących państw, w tym należących do NATO" - podała w komunikacie Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB), który cytuje w środę portal RBK.

Służba wyjaśniła, że chodzi o terytorium, gdzie znajduje się punkt graniczny FSB w Kraju Krasnojarskim. W komunikacie poinformowano, że "kompleks administracyjny został oddany do użytku w październiku 2020 roku". "Zajmuje się ochroną odcinka granicy państwowej Rosji, zabezpieczeniem interesów gospodarczych i innych uzasadnionych interesów kraju, monitorowaniem ochrony zasobów wodnych i biologicznych oraz przestrzeganiem zasad reżimu granicznego państwa i kontroli granicznej przez osoby prawne i fizyczne".

Biznesmen "wyszedł z projektu"

Ponomarienko (w ubiegłym roku "Forbes" oszacował jego majątek na 3,3 mld dolarów), jak poinformował we wtorek RBK, kupił kompleks w Gelendżyku w 2011 roku, ale pięć lat później "wyszedł z tego projektu". RBK cytuje przy tym komunikat lotniska Szeremietiewo w Moskwie, którego współwłaścicielem jest Ponomarienko. Przedsiębiorca tłumaczył, że kupił posiadłość od Nikołaja Szamałowa, współwłaściciela banku Rossija i dwóch jego wspólników. Firma Ponomarienki była zarejestrowana na Cyprze i została rozwiązana w 2014 roku – podała rosyjskojęzyczna sekcja "Forbesa".

- Kreml nie ma prawa ujawniać nazwisk właścicieli i nie zamierzamy tego robić – ogłosił dziennikarzom we wtorek rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję Interfax. Zarówno Putin, jak i Pieskow, stanowczo zaprzeczyli, że pałac był budowany z myślą o prezydencie.

W poniedziałek Władimir Putin oświadczył, że nie widział filmu o pałacu pod Gelendżykiem, ale - jak stwierdził - "nic z tego, co tam pokazano" nie należy ani do niego, ani do jego krewnych.