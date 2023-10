Jej protest zobaczył cały świat. Rosyjska dziennikarka zaocznie skazana na więzienie

Moskiewski sąd w środę wymierzył rosyjskiej dziennikarce, 45-letniej Marinie Owsiannikowej, karę 8,5 roku więzienia za "świadome rozpowszechnianie fałszywych informacji" na temat rosyjskich sił zbrojnych. Zakazano jej również angażowania się we wszelkie aktywności związane z mediami, w tym internetem, na okres czterech lat. Kobieta była sądzona zaocznie, ponieważ w zeszłym roku wraz z córką wyjechała z Rosji .

Rosyjska dziennikarka przeciwko wojnie w Ukrainie

Wyrok na Owsiannikową dotyczy wydarzeń z lipca 2022 roku. Kobieta zorganizowała wówczas jednoosobowy protest przed Kremlem z transparentem głoszącym: "Putin jest mordercą. Jego żołnierze są faszystami. 352 dzieci nie żyje. Ile jeszcze musi zginąć, byście przestali?". Za ten czyn została umieszczona w areszcie domowym, z którego uciekła na początku października zeszłego roku i od tamtego czasu nie wiadomo gdzie przebywa. Według nieoficjalnych doniesień może mieszkać we Francji .

W opublikowanym we wtorek, czyli jeszcze przed wydaniem wyroku, oświadczeniu na Telegramie postawiony jej zarzut dziennikarka określiła mianem "absurdu". Przekazała, że nie przyznaje się do winy i nie wycofuje się ze swoich słów oraz że podjęła "bardzo trudną, ale jedyną słuszną moralnie decyzję", co skutkowało tym, że jest teraz zmuszona żyć na wygnaniu.