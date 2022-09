Putin ogłosił częściową mobilizację. Rosjanie wychodzą na ulice

W kilku miastach Syberii i Dalekiego Wschodu odbywają się spontaniczne akcje przeciwko ogłoszonej przez Władimira Putina częściowej mobilizacji - podała rosyjska sekcja Radia Swoboda. Ludzie wychodzą na ulice bez haseł i plakatów, obawiając się aresztowań - dodała rozgłośnia. W Irkucku policja zatrzymała co najmniej 20 protestujących.

- Celem Zachodu jest osłabienie, podzielenie i zniszczenie Rosji - oznajmił rosyjski prezydent. Utrzymywał on, że Zachód grozi Rosji między innymi użyciem broni jądrowej. - W przypadku zagrożenia dla naszego państwa, naszej ziemi i narodu wykorzystamy wszystkie niezbędne środki do obrony. To nie jest blef - powiedział.