Największe lotnisko w Moskwie ewakuowane. Doniesienia o szczątkach drona
Agencja lotnictwa cywilnego Rosawiacja poinformowała, że największe lotnisko w Moskwie - Szeremietiewo - zostało w piątek ewakuowane i wstrzymano na nim ruch, podobnie jak na trzech pozostałych lotniskach w stolicy Rosji. Rosawiacja przekazała na Telegramie, że ograniczenia są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo lotów.
Doniesienia o ograniczeniach w działaniu Szeremietiewa pojawiły się po godzinie 14 czasu lokalnego (13 w Polsce). Ich zniesienie ogłoszono około 17 (16 w Polsce).
Zdjęcie szczątków drona na lotnisku w Moskwie
Ukraiński kanał informacyjny i analityczny OSINT Exilenova+ opublikował zdjęcie szczątków drona znalezionych na terenie lotniska Szeremietiewo. Na zdjęciu widać fragmenty bezzałogowca, a w tle część napisu z nazwą portu lotniczego.
Od godz. 13.38 (12.38 w Polsce) siły rosyjskie strąciły nad Moskwą 21 dronów - wynika z wpisów mera Moskwy Siergieja Sobianina na Telegramie. Sobianin dodał, że służby pracują na miejscach upadków szczątków dronów, nie sprecyzował jednak, gdzie one spadły i czy doszło do uszkodzenia obiektów.