Świat Największe lotnisko w Moskwie ewakuowane. Doniesienia o szczątkach drona Oprac. Kuba Koprzywa |

Lotnisko Szeremietiewo w Moskwie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Ultraskrip/Shutterstock, x.com/Exilenova_plus

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Agencja lotnictwa cywilnego Rosawiacja poinformowała, że największe lotnisko w Moskwie - Szeremietiewo - zostało w piątek ewakuowane i wstrzymano na nim ruch, podobnie jak na trzech pozostałych lotniskach w stolicy Rosji. Rosawiacja przekazała na Telegramie, że ograniczenia są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo lotów.

Doniesienia o ograniczeniach w działaniu Szeremietiewa pojawiły się po godzinie 14 czasu lokalnego (13 w Polsce). Ich zniesienie ogłoszono około 17 (16 w Polsce).

Zdjęcie szczątków drona na lotnisku w Moskwie

Ukraiński kanał informacyjny i analityczny OSINT Exilenova+ opublikował zdjęcie szczątków drona znalezionych na terenie lotniska Szeremietiewo. Na zdjęciu widać fragmenty bezzałogowca, a w tle część napisu z nazwą portu lotniczego.

Debris from a drone lies in Moscow's Sheremetyevo airport.



Due to the drone and balloon attacks, Moscow's airports are closed, and flights are delayed. pic.twitter.com/qDNHC0MWV4 — Exilenova+ (@Exilenova_plus) October 23, 2026 Rozwiń

Od godz. 13.38 (12.38 w Polsce) siły rosyjskie strąciły nad Moskwą 21 dronów - wynika z wpisów mera Moskwy Siergieja Sobianina na Telegramie. Sobianin dodał, że służby pracują na miejscach upadków szczątków dronów, nie sprecyzował jednak, gdzie one spadły i czy doszło do uszkodzenia obiektów.