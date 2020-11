Lądowiska dla helikopterów, jadalnie, basen. Lodołamacz Wiktor Czernomyrdin zaczyna misję

Prezydent Władimir Putin wziął udział w ceremonii podniesienia bandery na nowym lodołamaczu Wiktor Czernomyrdin. "Statek został zaprojektowany, by zapewnić nieprzerwane pilotowanie jednostek w Zatoce Fińskiej, może także działać w Arktyce i na Antarktydzie" - przekazała agencja TASS.

Wiodąca pozycja

Lądowiska dla helikopterów, jadalnie i basen

"Lodołamacz jest w stanie osiągnąć prędkość do 17,8 węzłów w czystej wodzie, przebijając lód o grubości do 2 metrów z prędkością 2 węzłów. To nowoczesny, zaawansowany technicznie i zwrotny statek. Posiada dwa lądowiska dla helikopterów, może nie tylko służyć pomocą innym lodołamaczom, ale także uczestniczyć w wyprawach naukowych, a także transportować kontenery i towary niebezpieczne. Regularna załoga liczy 38 osób, ponadto statek może zabrać na pokład 90 pracowników" - podała agencja TASS.