Nakazano likwidację jednej z najstarszych prodemokratycznych organizacji w Rosji

Likwidacji Centrum Sacharowa domagało się Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji. Szef Centrum, Siergiej Łukaszewski, powiedział niezależnej rosyjskiej "Nowej Gaziecie. Jewropa", że działacze przygotowali się wcześniej na tę decyzję. Przede wszystkim, jak wyjaśnił, starali się, "by likwidacja pod względem prawnym nie wpłynęła na to, co można zrobić już nie jako organizacja, a jako zespół ludzi". Zapowiedział też złożenie apelacji od decyzji sądu.