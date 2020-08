Lekarze nie zgadzają się na zabranie Nawalnego z Omska. Sztab opozycjonisty mówi o zidentyfikowaniu groźnej trucizny

Współpracownik Aleksieja Nawalnego Iwan Żdanow poinformował w piątek dziennikarzy, że przedstawicielka policji transportowej powiedziała głównemu lekarzowi szpitala w Omsku, iż zidentyfikowano truciznę, groźną nie tylko dla Nawalnego, ale i dla otoczenia. - Nie uważamy, aby pacjent został zatruty - powiedział z kolei zastępca lekarza naczelnego szpitala w Omsku. Wcześniej lekarze nie zgodzili się na transport opozycjonisty do innej placówki medycznej.

Aleksiej Nawalny z podejrzeniem otrucia nieznaną substancją przebywa w szpitalu w Omsku na Syberii w stanie śpiączki.

"Konieczne jest całkowite ustabilizowanie pacjenta"

Zabranie Aleksieja Nawalnego ze szpitala w Omsku jest przedwczesne, nie pozwala na to jego stan - oświadczył w piątek naczelny lekarz szpitala Aleksandr Murachowski. Dodał, że stan Nawalnego poprawił się, a noc minęła spokojnie i że badania zajmą jeszcze dwie doby.

- Lekarze nie mogą pozwolić na zabranie pacjenta na odpowiedzialność jego bliskich, jeśli wskaźniki kliniczne wywołują obawy o skutki takiego transportu - powiedział lekarz.

Jak relacjonował, rankiem w piątek odbyło się w szpitalu konsylium lekarskie z udziałem specjalistów z Moskwy. Lekarze uznali, że przewożenie Nawalnego z Omska do innego szpitala jest przedwczesne. - Konieczne jest całkowite ustabilizowanie pacjenta. Tylko w tym wypadku można mówić o tym, że może być on dostarczony tam, gdzie chcą jego krewni - mówił Murachowski.

- Gdyby stan pacjenta był stabilny, to moi specjaliści i konsylium, które dziś się odbyło, nie sprzeciwialiby się - dodał Murachowski.

- Mamy pięć roboczych diagnoz, ale niestety nie mogę ich wymienić - poinformował lekarz. Zapewnił, że nad tymi diagnozami pracują teraz m.in. specjaliści z zakresu intensywnej terapii, neurolodzy i neurofizjolodzy. - Wszyscy walczymy o życie naszego pacjenta - oświadczył lekarz.

Sztab Nawalnego: policja mówi o zidentyfikowaniu groźnej trucizny

Jednocześnie sztab Nawalnego poinformował, że policja mówi o zidentyfikowaniu groźnej trucizny, która miała zostać wykorzystana w ataku na opozycjonistę. Trucizna ma być groźna nie tylko dla Nawalnego, ale też otoczenia.

- Funkcjonariuszka policji transportowej weszła teraz do gabinetu naczelnego lekarza i pokazała mu w telefonie: "tę substancję znaleźliśmy". Naczelny lekarz odpowiedział: "no, to znaleźliście". Podeszliśmy do przedstawicielki policji transportowej, żeby wyjaśnić, co to za substancja. Dostaliśmy odpowiedź, że jest to tajemnica śledztwa, ale substancja jest śmiertelnie niebezpieczna. Jest groźna nie tylko dla życia Aleksieja, ale i dla otoczenia. Wszyscy wokół powinni znajdować się w strojach ochronnych - relacjonował współpracownik Nawalnego Iwan Żdanow.

Rzeczniczka policji transportowej w Omsku Julia Szwarc powiedziała mediom, że nie może oficjalnie potwierdzić, iż w organizmie Nawalnego znajduje się groźna trucizna. - Trwają jeszcze ekspertyzy i na razie nie mamy wyników - oświadczyła.

- Nie wykryto trucizn ani śladów ich obecności w organizmie. Diagnoza "zatrucie" na pewno pozostaje w naszej świadomości, ale nie uważamy, aby pacjent został zatruty - powiedział z kolei Anatolij Kaliniczenko, zastępca lekarza naczelnego szpitala w Omsku.

Dodał, że medycy postawili diagnozę, ale nie będą informować o niej mediów. Diagnoza ta została zaś przekazana rodzinie Nawalnego - żonie i bratu. - Mamy powikłania, stany, w których on teraz się znajduje i które mieszczą się w pełni w strukturze postawionej przez nas diagnozy - powiedział Kaliniczenko.

Żona Nawalnego: nie możemy mieć zaufania do tego szpitala

Żona polityka Julia dodała, że lekarze jeszcze dwie godziny wcześniej przygotowywali dokumenty niezbędne do przewiezienia pacjenta, dlatego właśnie w szpitalu pojawiła się policja transportowa. Wyraziła przypuszczenie, że substancja, o której mówiła policjantka "znajduje się na jakichś rzeczach, bądź na Aleksieju". Jej zdaniem lekarze odmawiają teraz wywiezienia pacjenta "po to, aby ta substancja, która znajduje się w organizmie Aleksieja, znikła". - Nie wydają go dlatego, aby resztki tej substancji znikły - mówiła Julia Nawalna.

- Nie możemy mieć zaufania do tego szpitala. Żądamy, aby nam go wydano i żebyśmy mogli go leczyć w niezależnym szpitalu, do którego lekarzy mamy zaufanie - powiedziała żona opozycjonisty.

Według agencji TASS w piątek w Omsku wylądował niemiecki samolot medyczny wysłany na prośbę rodziny i współpracowników rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Samolot miał zabrać go do Niemiec. TASS powołuje się na dane serwisu Flightradar24, śledzącego ruch samolotów. Przybycie samolotu potwierdziły służby prasowe lotniska - podał portal RBK.

Współpracownicy Nawalnego i rodzina opozycjonisty nalegają na jego leczenie za granicą.

W czwartek niemiecka kanclerz Angela Merkel podczas spotkania z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oświadczyła, że jej kraj jest gotów udzielić wszelkiej pomocy medycznej Nawalnemu. Podobną gotowość wyraził Macron, który dodał, że Francja może udzielić azylu rosyjskiemu politykowi.

Stan Nawalnego oceniany jako stabilny

Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz wyraziła przypuszczenie, że opozycjonista został otruty substancją dodaną mu do herbaty, którą pił na lotnisku.

Nawalny stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska do Moskwy. Samolot awaryjnie lądował w Omsku i polityk został przewieziony do tamtejszego szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Jego stan w czwartkowy wieczór był określany jako ciężki, ale stabilny.

Na nagraniu z pokładu samolotu słychać jęki i krzyki BAZA

W lipcu 2019 roku Nawalny trafił do szpitala w Moskwie z objawami ostrej reakcji alergicznej. Przewieziono go wówczas do szpitala z aresztu, gdzie odbywał karę administracyjną. Wówczas polityk nie wykluczał, że próbowano go otruć.

Autor:tmw,kb/adso/dap

Źródło: PAP, Reuters