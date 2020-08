"Trzeba go ewakuować do Europy". Lekarz: Nawalny był absolutnie zdrów

- Trzeba go oczywiście ewakuować do Europy - oświadczył w czwartek w rozmowie z zarejestrowanym na Łotwie rosyjskojęzycznym portalem Meduza lekarz Aleksieja Nawalnego Jarosław Aszychmin, pytany o to, czy opozycjonista zostanie przewieziony z Omska do Moskwy.

"Przed lekarzami stoją dwa zadania"

- Wiem tylko, że to, co dzieje się z Aleksiejem, jest związane z działaniem jakiegoś czynnika, które gwałtownie wpłynęło na jego organizm - powiedział. Zapewnił, że Nawalny nie miał wcześniej żadnych schorzeń, które mogłyby tak się zaostrzyć. - Nie wiem, co się z nim stało. Czy to jest podobne do otrucia? Tak, jest podobne - powiedział Aszychmin. Jego zdaniem, nie może być to następstwo incydentu z zeszłego roku. Lekarz podkreślił, że Nawalny teraz "był absolutnie zdrów". W lipcu zeszłego roku Nawalny trafił do szpitala w Moskwie z objawami ostrej reakcji alergicznej. Przewieziono go wówczas do szpitala z aresztu, gdzie odbywał karę administracyjną. Wówczas polityk nie wykluczał, że został otruty.