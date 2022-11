"Kucharz Putina" chwali się, że "wtrąca się" w wybory w USA. Biały Dom odpowiada: nic zaskakującego

- To nie jest niczym nowym ani zaskakującym - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre, odnosząc się do deklaracji Jewgienija Prigożyna w sprawie wyborów w USA. "Kucharz Putina" oznajmił, że "będzie nadal się wtrącał" w proces wyborczy w Stanach Zjednoczonych.

- To nie mówi nam nic nowego ani zaskakującego. To jest szeroko wiadome i udokumentowane, że podmioty związane z Jewgienijem Prigożynem starały się wpływać na wybory na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych - powiedziała rzeczniczka Białego Domu podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

W ten sposób odniosła się do wpisu zamieszczonego przez Jewgienija Prigożyna na rosyjskim portalu społecznościowym VKontakte, w którym stwierdził, że "wtrącaliśmy się, wtrącamy się i będziemy się wtrącać. Precyzyjnie, dokładnie, chirurgicznie i po swojemu, jak tylko my to umiemy".