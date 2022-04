CNN: Skrajna hipokryzja. Kreml krytykuje Zachód, podczas gdy dzieci rosyjskich polityków studiują tam i mieszkają 

Kremlowscy politycy, na czele z Władimirem Putinem, często mówią o "zgniłej" cywilizacji Zachodu, oskarżając Rosjan, którzy się z nią choćby "mentalnie" sprzymierzają, o brak patriotyzmu. Jak zauważył cytowany przez CNN profesor Daniel Treisman z Uniwersytetu Kalifornijskiego, to skrajna hipokryzja. Bo często bywa tak, że dzieci ludzi Kremla żyją i kształcą się na Zachodzie. Na przykład Polina Kowaliewa, przybrana córka Siergieja Ławrowa, czy Jelizawieta "Liza" Pieskowa, córka Dmitrija Pieskowa.

- Rosjanie zawsze będą w stanie odróżnić prawdziwych patriotów od szumowin i zdrajców i po prostu wypluć ich jak muszkę, która przypadkowo wleciała im do ust - powiedział w zeszłym miesiącu prezydent Rosji, Władimir Putin.

Profesor Treisman: to oczywiście skrajna hipokryzja

Publiczne złorzeczenia przeciwko Zachodowi to zresztą standard. Nie tylko w ustach Putina, ale też wielu ludzi Kremla, których dzieci nieraz dorastają i edukują się w społeczeństwach krytykowanych przez ich rodziców.

- To oczywiście skrajna hipokryzja – zauważa cytowany przez CNN Daniel Treisman, profesor specjalizujący się w polityce rosyjskiej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

Dodaje, że ludzie Kremla mogą nawet nie dostrzegać sprzeczności: - Uważają, że choć istnieje rywalizacja między USA a Rosją, nie ma powodu, by miało to wpływać na edukację ich córek.

Jelizaweta "Liza" Pieskowa w paryskim Ecole des Roches

Jak podaje CNN, Pieskowa w dzieciństwie miała uczęszczać do Ecole des Roches pod Paryżem, gdzie roczne czesne wynosi około jednej czwartej oficjalnej, urzędniczej pensji jej ojca, a zajęcia pozalekcyjne obejmują lekcje lotnictwa. Później kontynuowała swoją paryską edukację na stażu w Louis Vuitton. Uzyskała dyplom z marketingu we francuskiej szkole biznesu. Odbyła nawet staż w Parlamencie Europejskim.

Córka Ławrowa ma apartament w jednej z najdroższych dzielnic Londynu

"Mieszkanie znajduje się w odległości spaceru od Imperial College, do którego również uczęszczała" - informuje CNN, powołując się na dane Fundacji Antykorupcyjnej, założonej przez przebywającego w więzieniu przywódcę rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego.

"Znacznie mniej widoczna córka Ławrowa, Jekatierina Winokurowa, mająca teraz 39 lat, studiowała na Columbia University w Nowym Jorku, gdzie mieszkała przez 17 lat, uzyskała też dyplom w London School of Economics. Zarówno Kowaliewa, jak i Winokurowa zostały niedawno objęte sankcjami przez Wielką Brytanię.

Starsza córka Putina w holenderskiej rezydencji wartej 3,3 miliona dolarów

Sam Władimir Putin też nie jest wyjątkiem. Twarda antyzachodnia retoryka nie przeszkadza w tym, by członkowie jego rodziny korzystali z tego, co Zachód ma do zaoferowania.