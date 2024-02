Pranksterzy dzwonią do pisarzy, Kreml zaostrza represje

Rosyjskie władze nie ustają w prześladowaniu pisarzy, którzy sprzeciwiają się agresji na Ukrainę. We wtorek zaocznie aresztowano Borysa Akunina, a teatry w różnych rosyjskich miastach zdejmują z afisza spektakle Ludmiły Ulickiej - poinformował we wtorek portal Radia Swoboda.

Sąd w dzielnicy Basmannej w Moskwie zaocznie aresztował we wtorek pisarza Borysa Akunina (prawdziwe nazwisko Grigorij Czchartiszwili), autora znanego i cenionego również w Polsce cyklu powieściowego o przygodach Erasta Fandorina pod zarzutem "usprawiedliwiania terroryzmu" i "świadomego rozpowszechnianie fałszywych informacji o siłach zbrojnych".

Odwołane pokazy spektakli Ludmiły Ulickiej

Prokremlowscy "żartownisie" dzwonią do opozycyjnych pisarzy

Związani z kremlowskim reżimem pranksterzy dzwonili też do Akunina. Vovan i Lexus zasłynęli telefonami do znanych osób. Ofiarą ich żartów padł m.in. prezydent Andrzej Duda, do którego żartownisie zadzwonili, podając się za prezydenta Francji Emmanuela Macrona.