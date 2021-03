Kreml reaguje na słowa Bidena o Putinie

Dmitrij Pieskow odniósł się do wywiadu, którego Joe Biden udzielił telewizji ABC News. Prezydent USA mówił, że Władimir Putin musi ponieść konsekwencje za ingerencję w zeszłoroczne wybory w Stanach Zjednoczonych i próbę przechylenia ich wyniku na korzyść ubiegającego się wówczas o reelekcję Donalda Trumpa. Biden oświadczył, że rosyjski przywódca "zapłaci" za to. Pytany o to, jakie kroki podejmie Waszyngton, Biden odparł: - Wkrótce zobaczycie.

Uniknąć "nieodwracalnej degradacji" stosunków z USA

Biden "zachowuje się zbyt topornie"

Za "bezprecedensowe" uznał wypowiedzi Bidena dziennik "Wiedomosti". - Żaden z prezydentów USA nie pozwalał sobie dotąd na tak ostre wypowiedzi na temat przywódców Rosji - powiedział tej gazecie Paweł Koszkin z Instytutu USA i Kanady Rosyjskiej Akademii Nauk. Jego zdaniem Biden "zachowuje się zbyt topornie". Wypowiedzi amerykańskiego przywódcy mogą teraz doprowadzić do nowych napięć w relacjach z Rosją i do sankcji - ocenił analityk. Nie spodziewa się przy tym, by doszło do wzajemnego wyrzucania dyplomatów obu państw.