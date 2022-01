Kreml zapowiada spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina z niemieckimi biznesmenami

Prezydent Rosji Władimir Putin przygotowuje się do spotkania z przedstawicielami niemieckiego biznesu - przekazał Kreml, dodając, że data rozmów zostanie ogłoszona we właściwym czasie. Tymczasem szef rosyjskiej dyplomacji oznajmił, że w piątek ma odbyć rozmowę telefoniczną z minister spraw zagranicznych Niemiec Annaleną Baerbock.

W środę Władimir Putin rozmawiał zdalnie z włoskimi biznesmenami, mimo apeli Rzymu, by ci nie brali udziału w takim spotkaniu ze względu na wzrost napięć między Rosją i państwami Zachodu wokół kwestii ukraińskiej. Zdaniem Kremla, obecnie prezydent Rosji przygotowuje się do spotkania z biznesmenami z Niemiec , a jego data zostanie ogłoszona we właściwym czasie.

Szefowa niemieckiej dyplomacji o sytuacji wokół Ukrainy

Szefowa niemieckiej dyplomacji powiedziała dziennikowi "WAZ", że obecnie sprawa rozszerzenia NATO na wschód nie jest na porządku dziennym. - Na tę chwilę rozszerzenia NATO na wschód w ogóle nie ma. Dlatego miałam długą rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Rosji w Moskwie - podkreśliła. - Wszyscy, w tym Rosja, wiedzą, że teraz to nie jest na porządku dziennym - wskazała, odpowiadając na pytanie o to, jaki ma stosunek do chęci Ukrainy wstąpienia do Sojuszu.