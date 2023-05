Kreml obwinia USA o atak dronów. Kirby: to kłamstwo

Twierdzenia Rosji, że Stany Zjednoczone stoją za atakiem dronów na Kreml, są absurdalne - ocenił rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. W rozmowie z telewizją MSNBC stwierdził, że "wciąż nie wiemy, co się stało", ale cokolwiek się nie zdarzyło, "Stany Zjednoczone nie były w to zaangażowane". Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekonywał, że Ukraina "nie mogłaby się zdecydować na atak na Kreml bez udziału USA".

Ukraina przebije się przez rosyjskie linie obronne? "Zrobiliśmy wiele, by ich przygotować"

- To naprawdę zależy od tego, gdzie i kiedy zdecydują się zaatakować, gdzie będą chcieli przebić te linie. I zależy to od Rosjan, bo wróg też ma tu coś do powiedzenia. Ale zgadzam się z sekretarzem Blinkenem: oni mają wszystko, czego potrzebują. Zrobiliśmy wiele, by ich przygotować, ale to będzie zależeć od nich, od ich wykonania - powiedział Kirby.