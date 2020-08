Kreml "nie widzi powodu do śledztwa" w sprawie Nawalnego

Na Kremlu, jak podała agencja Interfax, "nie widzą nic nowego w wypowiedzi berlińskiej kliniki o możliwych przyczynach gwałtownego pogorszenia się stanu zdrowia Nawalnego". - Tutaj nie powinno być miejsca na hałaśliwe i puste wypowiedzi. Trzeba spokojnie przeanalizować to, co zostało ustalone. Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego z tych oświadczeń - stwierdził Pieskow.

Władze na Kremlu obecnie "nie widzą również powodu do wszczęcia postępowania karnego w związku z sytuacją zdrowotną Aleksieja Nawalnego". - Jeśli zidentyfikowana zostanie substancja i jeśli ustalone zostanie, że jest to próba otrucia, to wówczas oczywiście będzie to powód do śledztwa - oznajmił Pieskow.