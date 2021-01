"Prezydentowi przypisuje się własność, która nie istnieje". Kreml komentuje doniesienia o "pałacu dla Putina"

Dmitrij Pieskow powiedział w środę, że tego rodzaju materiały to "pseudodochodzenia" i "szwindle" wymyślane przez "kanciarzy", by wyciągnąć od ludzi pieniądze. Rzecznik Kremla powołał się na to, że na końcu nagrania pojawia się numer konta, na który można przelać datki. - Prezydentowi przypisuje się własność, która nie istnieje. Cały majątek prezydenta Rosji jest co roku deklarowany - mówił Pieskow, cytowany przez portal RBK.