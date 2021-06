Restauracje tylko dla niektórych gości. Reakcja na wzrost liczby zakażeń

Mer Moskwy Siergiej Sobianin ogłosił we wtorek, że od poniedziałku 28 czerwca w stolicy Rosji do restauracji będą wpuszczani tylko goście zaszczepieni przeciwko COVID-19, a także osoby, które przeszły tę chorobę w ostatnich sześciu miesiącach bądź mogące okazać negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa z ostatnich trzech dni.

Mer rosyjskiej stolicy Siergiej Sobianin poinformował o tych ograniczeniach na swoim blogu. To niejedyna decyzja, jaką we wtorek ogłosił. Od tego dnia zarządził zakaz imprez sportowych, widowiskowych i rozrywkowych gromadzących więcej niż 500 osób. Dotyczy to także imprez odbywających się na otwartym powietrzu.