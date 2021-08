Korespondentka BBC wyrzucana z Moskwy. "Powiedzieli mi, że nigdy nie będę mogła wrócić"

- To nie jest odmowa przedłużenia mojej wizy, chociaż technicznie to się tak nazywa. Powiedzieli mi, że nigdy nie będę mogła wrócić - wyznała w sobotnim programie radiowym BBC Today Sarah Rainsford. Mówiła, że wiadomość o wyjeździe z Rosji ją zszokowała. - Rosja nigdy nie była dla mnie jedynie miejscem delegacji służbowej. To kraj, któremu poświęciłam ogromną część swojego życia - dodała dziennikarka.

- Podliczyłam: prawie jedną trzecią swojego życia mieszkam w Rosji. Studiowałam język, kulturę, historię. No i oczywiście pracuję tu jako dziennikarz BBC od wielu lat. Naprawdę podobało mi się opowiadanie światu o Rosji, ale jest to coraz trudniejsze. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałam się tego (decyzji o nieprzedłużeniu wizy). Dla mediów rosyjskich sytuacja jest już dość jasna: rosyjscy niezależni dziennikarze borykają się z bardzo poważnymi problemami, ale prasa zagraniczna jest mniej lub bardziej chroniona przed prześladowaniami. Myślę, że to wyraźny znak, że sytuacja się zmieniła. To kolejny alarmujący sygnał o stanie rzeczy w Rosji i kolejny krok w kierunku pogorszenia stosunków Rosji ze światem zewnętrznym - mówiła Rainsford w programie radiowym BBC Today.