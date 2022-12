Towary z Rosji na stacji kolejowej w Korei Północnej. Zdjęcia satelitarne wskazują na wznowienie handlu

Amerykański think tank 38 North opublikował zdjęcia satelitarne pokazujące zwiększającą się ilość towarów z Rosji na stacji kolejowej Tumangang w Korei Północnej, co ma wskazywać na wznowienie handlu między krajami - podał Reuters. Na początku listopada pociągi przekroczyły granicę po raz pierwszy od czasów pandemii COVID-19.

Według think tanku 38 North, monitorującego sytuację w Korei Północnej, zdjęcia satelitarne z końca listopada i początku grudnia świadczą o wznowieniu handlu między Rosją a Koreą Północną.

"Rozszerzony obszar przeładunkowy w Tumangang wskazuje również, że Korea Północna przewiduje wzrost ilości towarów w porównaniu z latami sprzed pandemii COVID-19 i może stać się ważniejszym partnerem w przyszłości" – przekazał waszyngtoński think tank.

Strona rosyjska przekazała na początku listopada, że do Korei Północnej wysłano pierwszy od czasów pandemii pociąg. Według komunikatu kolei, w trzech wagonach specjalnych przewieziono do Korei Północnej 30 kłusaków orłowskich – rasowych koni hodowanych w Rosji.

Pierwszy od lat pociąg z Korei Północnej do Rosji

Miesiąc temu 38 North informował również o pierwszym od dwóch lat pociągu, który wjechał z Korei Północnej do Rosji. Reuters powołując się na think tank pisał, że pociąg przekroczył granicę dwa dni po tym, gdy USA powiadomiły, że dysponują informacją wskazującą, że Pjongjang w tajemnicy dostarcza Rosji pociski artyleryjskie do wojny z Ukrainą.