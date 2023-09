Reuters: pociski, które Korea Północna może przekazać Rosji, to amunicja przestarzała i nieprecyzyjna

Pociski artyleryjskie, które Korea Północna może przekazać Rosji po planowanym w najbliższym czasie spotkaniu Władimira Putina z Kim Dzong Unem, to amunicja przestarzała i bardzo nieprecyzyjna - oceniła agencja Reutera. Dodaje, że zainteresowanie Kremla tą bronią dowodzi, że Rosjanie jeszcze bardziej stawiają na ilość, a nie jakość.

We wtorek rano dyktator Korei Północnej Kim Dzong Un przybył opancerzonym pociągiem na stację w Ussuryjsku na rosyjskim Dalekim Wschodzie. W najbliższym czasie Kim prawdopodobnie spotka się we Władywostoku z Putinem. Jak przypuszczają zachodni analitycy i dziennikarze, tematem rozmów będą dostawy do Rosji północnokoreańskiej broni, głównie pocisków artyleryjskich.