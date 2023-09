Kim Dzong Un w Rosji. Pierwsze zdjęcia z wizyty dyktatora. Ma spotkać się z Putinem

Kim Dzong Un przybył z wizytą do Rosji. Reuters udostępnił nagranie, na którym widać, jak dyktator Korei Północnej rozmawia z rosyjskimi urzędnikami. Według doniesień agencji do spotkania Kima z Władimirem Putinem ma dojść jeszcze we wtorek na Dalekim Wschodzie Rosji, jednak nie podano jego dokładnej godziny ani miejsca. Natomiast rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówił w poniedziałek dziennikarzom, że wizyta Kima będzie miała "charakter państwowy i poświęcona będzie umacnianiu przyjaźni".