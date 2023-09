Media: Kim Dzong Un dotarł do Rosji. Kreml: spotkanie z Putinem odbędzie się na Dalekim Wschodzie

Państwowa rosyjska agencja RIA Nowosti poinformowała we wtorek nad ranem, że pociąg pancerny Kim Dzong Una przekroczył granicę w Kraju Nadmorskim. Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, spotkanie przywódcy Korei Północnej z prezydentem Władimirem Putinem odbędzie się na Dalekim Wschodzie Rosji. Pieskow mówił również, że wizyta Kima będzie miała "charakter państwowy i poświęcona będzie umacnianiu przyjaźni".

