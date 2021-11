Po wypadku w kopalni Listwiażnaja ruszyły kontrole. Prokuratorzy ujawnili blisko 450 naruszeń

Po katastrofie kopalni w obwodzie kemerowskim na Syberii prokuratura skontrolowała ponad 30 innych zakładów tego typu, ujawniając jak dotąd niemal 450 przypadków naruszeń - podały rosyjskie agencje. W wyniku wybuchu metalu w kopalni Listwiażnaja zginęło 51 osób, w tym pięciu ratowników próbujących dotrzeć do uwięzionych pod ziemią górników.

Prokuratorzy ujawnili naruszenia w zakresie BHP związane między innymi z brakiem prac dotyczących modernizacji systemów lokalizacji górników, a także niedziałającym systemem dowozu górników do miejsc wydobycia - podała agencja Interfax. W dziedzinie ochrony pracy stwierdzono również naruszenia dotyczące nieprzeprowadzenia instruktażu bezpieczeństwa, oceny warunków pracy, niedostarczenia środków ochrony indywidualnej - dodała.

Zadymienie i eksplozja

Do wypadku w kopalni Listwiażnaja doszło 25 listopada . Rosyjskie agencje informowały, że pod ziemią pojawił się dym, a później doszło do eksplozji w jednym z szybów kopalni. W tym czasie pod ziemią znajdowało się 285 górników, z nich 239 wydostało się z kopalni.

Zginęła 51 osoba, w tym pięciu ratowników próbujących dotrzeć do uwięzionych pod ziemią górników. W niedzielę władze obwodu kemerowskiego podały, że poszkodowanych zostało 76 osób, z nich 60 przebywa w szpitalach.

Według ministerstwa do spraw sytuacji nadzwyczajnych przyczyną śmierci ratowników był gwałtowny wzrost tlenku węgla.

Przekroczone stężenie metanu

Do eksplozji w kopalni Listwiażnaja doszło też w październiku 2004 roku. Zginęło wówczas 13 osób. Położony w mieście Biełowo zakład został oddany do eksploatacji w 1954 roku. Od 2011 roku wchodzi do holdingu SDS-Ugol, który jest jedną z największych firm wydobywczych węgla w Rosji. W zeszłym roku wydobycie w kopalni Listwiażnaja sięgnęło 4,7 mln ton węgla.