Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Tragiczny karambol w gęstej mgle
Tragiczny karambol w gęstej mgle
Świat

Rosja konsultuje się z Chinami. Na kilka godzin przed przylotem delegacji z USA

Siergiej Szojgu i Wang Yi
Marek Menkiszak o wizycie Steve'a Witkoffa w Rosji i jego relacji z Kiriłłem Dmitrijewem
Źródło: TVN24
Na chwilę przed przylotem do Moskwy amerykańskiej delegacji ze Steve'em Witkoffem na czele Rosjanie zorganizowali jeszcze jedno spotkanie. W Moskwie pojawił się wysłannik Chin.

Sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu spotkał się we wtorek w Moskwie z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi, aby przedyskutować kwestie wojskowe i dotyczące bezpieczeństwa - podały rosyjskie media.

Siergiej Szojgu i Wang Yi
Siergiej Szojgu i Wang Yi
Źródło: IMAGO/Alexey Maishev/Imago Stock and People/East News

"Strony będą omawiać sytuację w regionie Azji i Pacyfiku, współpracę w sferze wojskowej i wojskowo-technicznej oraz kontakty między agencjami bezpieczeństwa i służbami specjalnymi" - przekazała wojskowa telewizja Zwiezda, cytowana przez agencję Reutera.

Spotkanie Szojgu z Wangiem Yi Rosjanie zorganizowali na kilka godzin przed przylotem do Moskwy amerykańskiej delegacji ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem. Przedstawiciele władz w Waszyngtonie mają spotkać się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, aby rozmawiać z nim na temat amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził w poniedziałek, że do spotkania dojdzie po południu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Monika Winiarska, Mikołaj Gątkiewicz
Kawy słodzić już nie trzeba

Kawy słodzić już nie trzeba

Tatiana Serwetnyk

Negocjacje w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy

Rozmowy o pokoju w Ukrainie trwają na różnych szczeblach i w różnych konfiguracjach. W niedzielę delegacja USA i Ukrainy spotkały się w tej sprawie na Florydzie. Obie strony oceniły dyskusje jako "produktywne". W poniedziałek z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski był w Paryżu, gdzie o zakończeniu wojny rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Następnie Macron połączył się z Donaldem Trumpem.

Trump skomentował rozmowy o pokoju. "Ukraina ma pewne drobne problemy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump skomentował rozmowy o pokoju. "Ukraina ma pewne drobne problemy"

USA i Ukraina pracują nad amerykańskim planem pokojowym, który został zmieniony w czasie poprzednich rozmów, a obecnie - według Kijowa - zawiera 19 punktów (pierwotnie było ich 28). Podczas dotychczasowych spotkań strony zgodziły się co do większości kwestii oprócz sprawy terytorium i gwarancji bezpieczeństwa, które są bardzo ważne dla strony ukraińskiej.

Macron leci do Chin

Do Chin wybiera się w środę prezydent Francji Emmanuel Macron. W planach ma dwukrotnie spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Rozmowy mają odbyć się w czwartek w Pekinie, a w piątek w Chengdu, stolicy prowincji Syczuan w południowo-zachodniej części kraju. 

OGLĄDAJ: "Ten 28-punktowy plan chyba nie miał wypłynąć tak szybko". Kto go wynegocjował?
pap_20251118_1PD

"Ten 28-punktowy plan chyba nie miał wypłynąć tak szybko". Kto go wynegocjował?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: IMAGO/Alexey Maishev/Imago Stock and People/East News

Udostępnij:
TAGI:
Steve WitkoffChinyRosjaSiergiej SzojguWang YiWładimir PutinUSAWojna w UkrainieUkraina
Czytaj także:
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Był sam z mamą, kiedy straciła przytomność. Ośmiolatek wezwał pomoc
Trójmiasto
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Czarne chmury nad rynkiem. "Grudzień to zdecydowanie najgorszy miesiąc"
BIZNES
Karambol na autostradzie A 4
Tragiczny karambol w gęstej mgle. A4 zablokowana w obu kierunkach
Opole
imageTitle
Zniszczyli marzenie umierającego. Klub zadbał, by się spełniło
EUROSPORT
imageTitle
"Nikt nie krzyczał, nie było paniki". Przeżył katastrofę samolotu z piłkarzami
EUROSPORT
imageTitle
Wytypowali mistrzów świata. Gdzie się podziała Polska?
EUROSPORT
Kierowca uderzył w ścianę budynku
Zasłabł i uderzył w budynek. Nie żyje, jechał z wnukiem
Lublin
Pijany kierowca uszkodził rogatki i sygnalizator
Pijany kierowca wypadł z drogi, ściął rogatki i sygnalizator. Nagranie
WARSZAWA
shutterstock_498395695
"To przełomowy moment dla całej branży". Pierwszy taki pozew
Łukasz Figielski
Z ciężarówki oderwał się lód i uderzył w jadący za nią samochód osobowy
Z ciężarówki spadł lód, uszkodził jadący za nią samochód. Nagranie
Poznań
Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?
Prerogatywy prezydenta. Czy Karol Nawrocki może zachowywać się jak "Król Słońce"?
Michał Istel
nominowani sklejka
Kolejne nominacje do Grand Press 2025. Wśród nich nasi dziennikarze
Kultura i styl
kawa kawiarnia - mariakray shutterstock_1411728929
Największa taka sprawa w historii miasta. Gigant wypłaci dodatkowe pieniądze
BIZNES
Pługi śnieżne w Kansas City
Rząd pługów śnieżnych na autostradzie. Najtrudniejsze dopiero przed nimi
METEO
Tankowiec Midwołga 2
Rosyjski tankowiec zaatakowany na Morzu Czarnym
Świat
Donald Tusk
Tusk o wecie prezydenta. "Źle to wygląda"
Polska
Rekonstrukcja domków fińskich na Polu Mokotowskim
Domki fińskie stoją już na Polu Mokotowskim. Wkrótce ruszą prace wykończeniowe
WARSZAWA
Małgorzata Kożuchowska, Nikodem Marecki
Świat filmu żegna Nikodema Mareckiego. "Był wspaniały"
Kultura i styl
Zniszczona wioska w prowincji Aceh
Zginęło ponad 600 osób. Dziesiątki tysięcy czeka głód
METEO
Jarosław Ziętara zaginął 1 września 1992 r.
Sąd uchylił wyrok w sprawie śmierci Ziętary. Materiał "wystarczający do skazania"
Poznań
Nicolas Maduro w trakcie wiecu w Caracas w Wenezueli
Maduro wezwał do "obrony ojczyzny". I zatańczył
Świat
tusk
Niemieckie media o wizycie Tuska
Polska
Uciekał na rowerze przed kontrolą. Zapłaci ponad 10 tys. zł
Uciekał na rowerze przed policjantami. Zapłaci ponad 10 tysięcy złotych
Katowice
imageTitle
Uczcili pamięć "zmarłego", który akurat siedział na trybunach
EUROSPORT
Andrzej Kubik
Ostatni raz był widziany ponad tydzień temu. Szukają 67-latka
Trójmiasto
Wypadek na drodze wojewódzkiej numer 802
Zderzenie z szambiarką. Jedna osoba ranna
WARSZAWA
Policjanci ściągnęli kota z drzewa
Policjanci ściągnęli kota z drzewa. Opiekunka zwierzęcia dziękuje
pieniadze zloty pln 200
Tak prognozuje "większość banków". Ważna decyzja
BIZNES
imageTitle
"To moja wina". Przybity, choć był najlepszy na boisku
EUROSPORT
Senior zamiast protezy zębowej kupił plastikową zabawkę
Czekał na protezy zębowe, zawartość paczki go zaskoczyła
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica