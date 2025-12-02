Rosja konsultuje się z Chinami. Na kilka godzin przed przylotem delegacji z USA

Marek Menkiszak o wizycie Steve'a Witkoffa w Rosji i jego relacji z Kiriłłem Dmitrijewem Źródło: TVN24

Sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu spotkał się we wtorek w Moskwie z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi, aby przedyskutować kwestie wojskowe i dotyczące bezpieczeństwa - podały rosyjskie media.

Siergiej Szojgu i Wang Yi Źródło: IMAGO/Alexey Maishev/Imago Stock and People/East News

"Strony będą omawiać sytuację w regionie Azji i Pacyfiku, współpracę w sferze wojskowej i wojskowo-technicznej oraz kontakty między agencjami bezpieczeństwa i służbami specjalnymi" - przekazała wojskowa telewizja Zwiezda, cytowana przez agencję Reutera.

Spotkanie Szojgu z Wangiem Yi Rosjanie zorganizowali na kilka godzin przed przylotem do Moskwy amerykańskiej delegacji ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem. Przedstawiciele władz w Waszyngtonie mają spotkać się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, aby rozmawiać z nim na temat amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził w poniedziałek, że do spotkania dojdzie po południu.

Negocjacje w sprawie planu pokojowego dla Ukrainy

Rozmowy o pokoju w Ukrainie trwają na różnych szczeblach i w różnych konfiguracjach. W niedzielę delegacja USA i Ukrainy spotkały się w tej sprawie na Florydzie. Obie strony oceniły dyskusje jako "produktywne". W poniedziałek z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski był w Paryżu, gdzie o zakończeniu wojny rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Następnie Macron połączył się z Donaldem Trumpem.

USA i Ukraina pracują nad amerykańskim planem pokojowym, który został zmieniony w czasie poprzednich rozmów, a obecnie - według Kijowa - zawiera 19 punktów (pierwotnie było ich 28). Podczas dotychczasowych spotkań strony zgodziły się co do większości kwestii oprócz sprawy terytorium i gwarancji bezpieczeństwa, które są bardzo ważne dla strony ukraińskiej.

Macron leci do Chin

Do Chin wybiera się w środę prezydent Francji Emmanuel Macron. W planach ma dwukrotnie spotkanie z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Rozmowy mają odbyć się w czwartek w Pekinie, a w piątek w Chengdu, stolicy prowincji Syczuan w południowo-zachodniej części kraju.

