Amerykańska senator o kryzysie na ukraińskiej granicy i sytuacji w Polsce

Jest jasne, że Władimir Putin stara się zjednoczyć kraje, które były w orbicie Związku Radzieckiego - oceniła szefowa podkomisji do spraw Europy Senatu USA Jeanne Shaheen. Jej zdaniem, konflikt zbrojny między Ukrainą i Rosją jest "bardzo" realny. Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona pytał senator także o sytuację w Polsce. - To, że rząd polski groził, że nie odnowi koncesji dla TVN24, było bardzo rozczarowujące. Wysyła to jasny sygnał, że media i dziennikarze nie mogą być wolni - powiedziała.

Przy granicy z Ukrainą trwa koncentracja wojsk rosyjskich. Biały Dom poinformował, że prezydent USA Joe Biden ostrzegł we wtorkowej rozmowie z Władimirem Putinem, że Stany Zjednoczone i ich europejscy sojusznicy odpowiedzą "silnymi sankcjami i innymi środkami" na rosyjską militarną eskalację na Ukrainie. Kreml zaś podał po spotkaniu, że Rosja jest zainteresowana uzyskaniem gwarancji, wykluczających rozszerzenie NATO na kierunku wschodnim.

Amerykańska senator o kryzysie na granicy Ukrainy

O to, na ile realne jest zagrożenie konfliktu zbrojnego między Rosją a Ukrainą, pytana była przez korespondenta "Faktów" TVN Marcina Wronę demokratyczna senator ze stanu New Hampshire, szefowa podkomisji ds. Europy Jeanne Shaheen. - Myślę, że bardzo. To właśnie było powodem szczytu Biden – Putin. To, co wiemy, to to, że Rosja zbiera wojska przy granicy z Ukrainą. Wiemy, co wydarzyło się na Krymie i w Donbasie. Myślę, że mamy powody do niepokoju – mówiła.

- Wiem tyle, że [Putin –red.] powiedział, że upadek Związku Radzieckiego był jedną z największych tragedii ubiegłego wieku. Jest jasne, że stara się odbudować i zjednoczyć kraje, które były w orbicie Związku Radzieckiego – powiedziała senator, pytana o plany rosyjskiego przywódcy. - Wiem, że jest to bardzo niepokojące dla krajów Europy Wschodniej. Wydaje się, że nadeszła pora, kiedy będzie to bardzo ważne, żeby Europa i Stany Zjednoczone działały razem, były zjednoczone w naszym przesłaniu dla Rosji – dodała.

"Byłam rozczarowana tym, co dzieje się z mediami w Polsce"

Amerykańska senator pytana była także o sytuacje w Polsce. - Polska była i jest bardzo mocnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, doskonałym członkiem NATO. Polacy walczyli z nami ramię w ramię w Afganistanie - rozpoczęła. Dodała jednak, że była "rozczarowana tym, co dzieje się z mediami w Polsce".

- Jedna z rzeczy, które są niezmiernie ważne w silnej demokracji, to wolne media, dzięki którym niezależni dziennikarze mogą przekazywać informacje i nie być w tym ograniczani – czy to poprzez rząd, czy kogokolwiek innego. To, że rząd polski groził, że nie odnowi koncesji dla TVN24, która jest jedną z najbardziej oglądanych, niezależnych stacji w Polsce, było bardzo rozczarowujące. Wysyła to jasny sygnał, że media i dziennikarze nie mogą być wolni. Nie mogą mówić o tym, co dzieje się w kraju - oceniła.

Shaheen dopytana była także o podzielane przez państwa demokratyczne wartości. - To jest uznawanie wagi demokracji, praw jednostki, praw człowieka dla wszystkich ludzi. To są również wolne media. Prawo do tego, by mieć możliwości i szanse w przyszłości. Wszystko to, jak sądzę, jest podważane - oceniła.

- Od tego zaczynają władzę rządy autokratyczne. Dlatego musimy wskazywać, kiedy do tego dochodzi, kiedy na czoło wysuwają się tendencje autorytarne. Dlatego musimy działać i wspierać demokracje aspirujące, a jest to niebezpieczny czas na świecie. Jest potencjał dla konfliktów takich jak ten między Rosją a Ukrainą. Przez to ten świat staje się jeszcze bardziej niebezpieczny - mówiła.

