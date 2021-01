Borrell jedzie do Moskwy. "Stosunki Unii Europejskiej z Rosją należą do złożonych"

Na początku lutego do Moskwy uda się Josep Borrell, wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicy i polityki bezpieczeństwa. Wizyta rozpocznie się 4 lutego i zakończy dwa dni później. Będzie to pierwsza podróż szefa unijnej dyplomacji do Rosji od 2017 roku. Wśród tematów rozmów ma się znaleźć próba otrucia i aresztowanie Aleksieja Nawalnego.