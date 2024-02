Ukraińskie siły powietrzne zniszczyły kolejny rosyjski samolot myśliwsko-bombowy Su-34 - przekazał w czwartek dowódca tej formacji Mykoła Ołeszczuk. Dwa dni wcześniej media w Kijowie podały, że w lutym Rosjanie stracili 10 maszyn w ciągu 10 dni. Według amerykańskiego "Forbesa" Ukraińcy robią to z użyciem pocisków, które są na wyczerpaniu.

"29 lutego Rosjanie stracili kolejny samolot. Su-34 na kierunku wschodnim!" - napisał na kanale Telegram Mykoła Ołeszczuk. We wtorek Ołeszczuk przekazał, że siły ukraińskie zestrzeliły dwa Su-34 na kierunku wschodnim.

Również we wtorek portal tygodnika "Zerkało Tyżnia" przypomniał, że w lutym Rosjanie stracili 10 maszyn w ciągu zaledwie 10 dni. "Siedem Su-34, dwa Su-35 i samolot wczesnego ostrzegania A-50. Kosztowało to armię rosyjską około 880 milionów dolarów" - oszacował zn.ua.

"Zasadzanie się" na rosyjskie maszyny

Portal amerykańskiego magazynu "Forbes", odnosząc się do liczby zestrzelonych rosyjskich maszyn w lutym tego roku, napisał, że "to duża strata dla Rosjan jak na niewiele ponad tydzień". "Ograniczony zagranicznymi sankcjami rosyjski przemysł lotniczy ma trudności z produkcją kilkudziesięciu nowych samolotów bojowych rocznie" - napisano w publikacji. "Oznacza to, że Rosjanie tracą samoloty dwudziestokrotnie szybciej niż są w stanie je zastąpić" - ocenił "Forbes".