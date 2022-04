Kabajewa: "Gratuluję wszystkim zbliżającego się Dnia Zwycięstwa!"

Tegoroczny festiwal gimnastyki artystycznej "Alina" dla dzieci i młodzieży potwierdza słowa rosyjskiego opozycjonisty. Kabajewa zorganizowała go, czyniąc tematem przewodnim Wielką Wojnę Ojczyźnianą. Na pytanie dziennikarza sport-express.ru, dlaczego wybrała taki temat, odpowiedziała: „Widzisz, ta historia nie należy do przeszłości. Zostaje z nami. To święto nie tylko dla kraju, to święto dla każdej z naszych rodzin. Każda rodzina ma historię wojenną. I w żadnym wypadku nie powinniśmy o tym zapominać, ale pamięć powinniśmy przekazywać z pokolenia na pokolenie". I dodała: "Gratuluję wszystkim zbliżającego się Dnia Zwycięstwa!". Do zdjęć pozowała z literą Z w tle.