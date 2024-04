Kirgistan wystosował notę protestacyjną w związku z incydentem, do jakiego doszło w Moskwie - poinformowało w piątek MSZ w Biszkeku. Chodzi o wtargnięcie rosyjskiej policji do domu radcy kirgiskiej ambasady.

Deputowany kirgiskiego parlamentu Dastan Bekeszew napisał na platformie X, że skontaktował się z radcą ambasady i ten potwierdził, że doszło do takiego zdarzenia. "Jeśli coś takiego robią pracownikom ambasady, to nawet nie mogę sobie wyobrazić, co robią obywatelom, którzy nie mają immunitetu. Rosyjska policja najwyraźniej wpadła w szał" - dodał polityk.