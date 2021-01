Rzeczniczka Nawalnego aresztowana. "Wiecie, co robić"

Rzeczniczka rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego Kira Jarmysz została zatrzymana i spędzi w areszcie dziewięć dni. Poinformowała o tym na Twitterze, apelując, by zwolennicy Nawalnego wyszli w sobotę na ulice.

"Aresztowali na 9 dni. Wiecie, co robić. 23 stycznia, godzina 14, centralne ulice waszych miast. Przybywajcie!" - napisała na Twitterze Kira Jarmysz.

Kreml mówi o "prowokatorach"

Agencja RIA Nowosti podała, że Jarmysz została aresztowana za nawoływania do udziału w "nielegalnej akcji", która ma odbyć się 23 stycznia. Wcześniej, z tego samego powodu, została zatrzymana także prawniczka Lubow Sobol, która pracuje w założonej przez Nawalnego Fundacji Walki z Korupcją.

Zwolennicy opozycjonisty szykują się do sobotnich protestów w jego obronie, tymczasem władze na Kremlu ostrzegły, że są one nielegalne i promowane przez "prowokatorów". - Jako takiej akcji nie ma, są natomiast prowokatorzy, którzy do niej nawołują. Działania prowokatorów są przez nas dobrze rozumiane i również dobrze rozumiane przez organy ścigania. I podejmuje się odpowiednie kroki przeciwko tym prowokatorom - oznajmił Dmitrij Pieskow, rzecznik prezydenta Władimira Putina.