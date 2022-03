Ukraiński wywiad: "Część rosyjskiej elity uważa dyrektora FSB Aleksandra Bortnikowa za następcę Putina"

Aleksander Bortnikow to jeden z najbliższych współpracowników prezydenta Rosji, oskarżany między innymi o udział w otruciu Aleksandra Litwinienki w 2015 roku. Ostatnio miał jednak popaść w niełaskę Putina. Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy informuje, że "część rosyjskiej elity politycznej" uważa go za potencjalnego następcę prezydenta Rosji.

Kim jest Aleksander Bortnikow, szef FSB?

FSB pod rządami Bortnikowa: "stosunkowo staroświecka organizacja"

Działalność FSB pod rządami Bortnikowa krytycznie ocenił na łamach "The Times" Philip Ingram, ekspert do spraw bezpieczeństwa i były wysoki rangą oficer brytyjskiego wywiadu: - FSB to wciąż stosunkowo staroświecka organizacja, która próbuje prowadzić szpiegostwo w staroświecki sposób, tak jak zawsze to robiła.