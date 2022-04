"Żelazna lalka telewizji Putina". Kim jest Olga Skabajewa, która ogłosiła, że "Rosja walczy w III wojnie światowej"?

Olga Skabajewa, prowadząca program "60 Minut" na kanale Rossija-1, to jedna z czołowych postaci rosyjskiej machiny propagandowej. Wielokrotnie posuwała się na antenie do uwag szowinistycznych, antyamerykańskich i antyeuropejskich, a na niemieckiego dziennikarza, który nagłośnił aferę dopingową w rosyjskim sporcie, rzuciła się z pięściami. Ostatnio ogłosiła, że "Rosja walczy w III wojnie światowej z państwami NATO", a "masakra w Buczy to dzieło samych Ukraińców".