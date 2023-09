Powolna forteca na kołach toczy się przez Rosję. Co wiadomo o pancernym pociągu Kima

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził we wtorek wcześniejsze doniesienia mediów, że północnokoreański przywódca Kim Dzong Un jest w Rosji. Rosyjska agencja państwowa RIA Nowosti przekazała wcześniej, że pociąg pancerny z Kimem na pokładzie przejechał przez most kolejowy na rzece Razdolna w Kraju Nadmorskim i jedzie na północ. Według doniesień mediów Kim ma się spotkać z Władimirem Putinem we Władywostoku, a rozmowy mają być poświęcone m.in. współpracy wojskowej.

Co wiadomo o pociągu Kima?

Informacje na temat pociągu pochodzą głównie z doniesień medialnych, wypowiedzi osób, które miały okazję znaleźć się wewnątrz oraz rzadko pokazywanych przez państwowe północnokoreańskie media materiałów. W 2019 roku agencja Reutera opisywała, że ma on 21 wagonów, w których znajdują się sale konferencyjne, kabiny do spania oraz jadalnie. Wewnątrz znaleźć można m.in. skórzane fotele, telewizory, a okna przysłaniają zasłony, jak wynika z materiałów pokazanych wówczas przez północnokoreańską telewizję.

Kim Dzong Un nie jest pierwszym północnokoreańskim przywódcą, który preferuje poruszanie się pociągami. W przeszłości regularnie, przez wiele lat ten sam środek transportu wybierali jego przodkowie - ojciec Kim Dzong Il i dziadek Kim Ir Sen. Według mediów wagony ich pociągów wystawiane są dziś w Pałacu Kŭmsusan w Pjongjangu, gdzie obaj spoczywają. Dziadek dzisiejszego północnokoreańskiego przywódcy Kim Ir Sen jeden z wagonów do swojego pociągu miał otrzymać od Józefa Stalina. Pociągiem wybrał się nawet do Polski, którą odwiedził w 1984 roku.

Gdy żył ojciec obecnie panującego w Korei Kima, media pisały o tym, że do swoich podróży wybiera on pociąg, bo bardzo boi się latać samolotem. Jego były ochroniarz Lee Yong-guk przyznał w 2010 roku w rozmowie z południowokoreańskimi mediami, że ówczesny lider Korei Północnej tak bardzo obawiał się zestrzelenia przez wroga w powietrzu, że nigdy nie wybierał transportu lotniczego. Rok później, w grudniu 2011 roku Kim Dzong Il zmarł na zawał serca... według nieoficjalnych informacji, właśnie podczas jazdy swoim pociągiem.

Kim Dzong Un kontynuuje więc rodzinną tradycję. W 2019 roku pokonał pociągiem około 4,5 tys. kilometrów, przemieszczając się przez Chiny do Wietnamu na swoje drugie spotkanie z ówczesnym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Podróż ta zajęła około 2,5 dnia. Miesiąc później Kim pojechał pociągiem do Władywostoku, gdzie spotkał się z przywódcą Rosji i była to jego ostatnia wizyta w tym kraju. Aż do dziś.