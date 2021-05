Plastikowe torby odkopane w lesie, w nich klejnoty warte osiem milionów złotych

Kradzież podczas mistrzostw świata

Jak podaje agencja Reutera, mężczyzna podejrzany jest o to, że w 2018 roku ukradł walizkę wypełnioną biżuterią o wartości 160 milionów rubli (ponad 8 milionów złotych). Do kradzieży doszło podczas transportu precjozów na wystawę w Kazaniu, jednym z miast, w których odbywały się wówczas mecze piłkarskich mistrzostw świata. Na czas turnieju Rosja zawiesiła surowe wymogi wizowe, by ułatwić przyjazd do kraju tysiącom kibiców, z czego skorzystał podejrzany.