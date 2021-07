Samolot uderzył w skały, nikt nie przeżył. Odnaleziono ciała wszystkich ofiar

Rosyjskie służby ratownicze odnalazły już ciała wszystkich ofiar katastrofy samolotu pasażerskiego, który rozbił się we wtorek na Kamczatce. Do tragedii doszło przy próbie lądowania w miejscowości Pałana. Zginęli wszyscy obecni na pokładzie, w tym dzieci.

Samolot linii Kamczatskoje Awiapriedprijatije, który wykonywał rejs z Pietropawłowska Kamczackiego do Pałany, rozbił się o skaliste zbocze 6 lipca rano. Szczątki maszyny znaleziono jeszcze tego samego dnia, 3,8 km od lotniska w Pałanie. Media relacjonowały, że fragmenty samolotu znajdowały się częściowo na lądzie, a częściowo w morzu. Na pokładzie było 22 pasażerów, w tym dwoje dzieci, oraz sześciu członków załogi. Nikt nie przeżył. We wtorek w Kraju Kamczackim, gdzie doszło do katastrofy, ogłoszono trzydniową żałobę.