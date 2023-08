Świadek katastrofy lotniczej, w której miał zginąć Prigożyn: Był tylko huk. Popatrzyłem do góry i zobaczyłem biały dym

Samolot, którym miał lecieć szef najemniczej rosyjskiej Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn, spadał z jednym skrzydłem. Wcześniej słychać było silny wybuch - powiedział agencji Reutera mieszkaniec wsi Kużenkino w obwodzie twerskim, Witalij Stepienok. Maszyna, lecąca z Moskwy do Petersburga, rozbiła się w okolicach tej miejscowości.

72-letni Witalij Stepienok poinformował, że najpierw usłyszał głośny huk i przestraszył się, że samolot spadnie na domy w jego wsi. Kużenkino leży mniej więcej w połowie drogi między Moskwą i Petersburgiem. - Zwykle, jeśli na ziemi dochodzi do wybuchu, to słychać echo, a tu był tylko huk. Popatrzyłem do góry i zobaczyłem biały dym - powiedział mężczyzna.