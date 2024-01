"Sprawa jest dość tajemnicza". Co wiemy o katastrofie rosyjskiego samolotu przy granicy z Ukrainą?

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu: Ił-76 mógł przewozić zarówno pociski S-300, jak i ludzi

- Na pokładzie mogły być pociski do zestawu (rakietowego) S-300, a mogli być jednocześnie i ludzie. Chodzi o wielki samolot wojskowy. Z ich (Rosjan - red.) słów wynika, że był załadowany tylko do połowy - oświadczył Jusow ukraińskiej redakcji Radia Swoboda.

Katastrofa rosyjskiego samolotu Ił-76

"Sprawa jest dość tajemnicza"

- Sprawa jest dość tajemnicza, więc ustalmy fakty. A fakty są takie, że rzeczywiście wczoraj na terenie Federacji Rosyjskiej rozbił się samolot pod Biełgorodem transportowiec Ił-76. To fakt numer jeden. Fakt drugi jest taki, że rzeczywiście wczoraj miało dojść do wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją, do której nie doszło. To potwierdza Kijów. Fakt trzeci jest taki, że Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wszczęła śledztwo w tej sprawie, a wątpliwości jest dużo - wyliczała.