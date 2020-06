Gigantyczny wyciek na Syberii, zebrano dotąd tylko 2 procent paliwa. "Jak katastrofa tankowca Exxon Valdez"

Budowa rurociągu jest brana pod uwagę przy usuwaniu gigantycznego wycieku oleju napędowego pod Norylskiem - oświadczyły władze Kraju Krasnojarskiego, gdzie doszło do katastrofy ekologicznej na niespotykaną w tym regionie skalę.

"Duże ilości paliwa" to 21 tysięcy ton oleju napędowego, które wyciekło pod koniec maja w wyniku rozszczelnienia się dna zbiornika należącego do jednego z największych koncernów w Rosji Norylski Nikiel. Jak tłumaczyli przedstawiciele tej firmy w Kraju Krasnojarskim, topnienie wiecznej zmarzliny, spowodowane zmianami klimatu, mogło naruszyć fundamenty zbiornika, w którym przechowywano paliwo rezerwowe wykorzystywane do pracy elektrowni.