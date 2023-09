Tańczyła z Putinem na weselu, teraz przeprowadziła się do Rosji. Kucyki przewiózł samolot wojskowy

Była austriacka minister spraw zagranicznych Karin Kneissl potwierdziła, że przeprowadza się do Petersburga. Wraz z nią do Rosji poleciały jej dwa kucyki, które przetransportowano rosyjskim samolotem wojskowym.

Karin Kneissl pełniła funkcję minister spraw zagranicznych Austrii w latach 2017-2019. W czasie swojego urzędowania zasłynęła z tego, że w sierpniu 2018 roku tańczyła z Władimirem Putinem na swoim weselu. Według informacji podanych we wtorek przez rosyjską agencję TASS Kneissl zamieszka w Petersburgu, aby na miejscu pracować w Centrum GORKI (Obserwatorium Geopolityczne dla Kluczowych Zagadnień Rosji ) na Uniwersytecie w Petersburgu, którego jest prezeską. - Jestem współzałożycielką centrum GORKI i zarządzam nim. W związku z tym, że jest tam dużo pracy i wymaga to dużej uwagi, nie mogę tego robić z doskoku. Postanowiłam przenieść się do Petersburga, aby wykonywać tę pracę - powiedziała, cytowana przez agencję.

Wraz z minister do Rosji poleciały jej kucyki

Do tej pory Kneissl mieszkała w Libanie. W zeszłym miesiącu w wywiadzie dla rosyjskiego portalu Vidsboku powiedziała, że była zmuszona wyjechać z Europy, bo nigdzie jej nie przyjęto. Nie pozwolono jej np. pracować we Francji, ani otworzyć tam konta w banku. W środę była szefowa dyplomacji Austrii przyznała w swoich mediach społecznościowych, że pobyt w Libanie był tymczasowym rozwiązaniem, "aby przetrwać" w czasie, gdy stale podróżowała do Rosji w celach zawodowych. Austriaczka potwierdziła też, że wraz z nią do Petersburga przeprowadzają się jej dwa kucyki. Zwierzęta zostały tam przetransportowane w zeszłym tygodniu rosyjskim samolotem wojskowym z bazy w Syrii. Jak stwierdziła Kneissl, taki sposób transportu był jedyną możliwością ze względów bezpieczeństwa w regionie.